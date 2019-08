A$AP Rocky foi condenado por agressão em Estocolmo

A$AP Rocky chegou a estar detido na Suécia e o presidente Donald Trump chegou a comentar o caso e exigir a libertação do cantor."Fazemos tanto pela Suécia, mas não parece que seja recíproco", escreveu o presidente norte-americano numa publicação no Twitter.

O rapper A$AP Rocky foi condenado esta quarta-feira a uma sentença condicional por agressão, pelo Tribunal de Estocolmo. Assim, o cantor não terá de cumprir nenhuma pena de prisão naquele país, senão voltar a repetir nenhum ato criminoso na Suécia.

O rapper foi acusado de ter agredido um homem, juntamente com dois dos seus seguranças numa rua em Estocolmo, no passado dia 30 de junho. Apesar de o cantor ter alegado autodefesa por estar a ser perseguido pela vítima, o juiz considerou-o culpado, no entanto, não achou a agressão séria ao ponto de ter de ser aplicada uma pena de prisão.

A$AP Rocky chegou a estar detido na Suécia e o presidente Donald Trump chegou a comentar o caso e exigir a libertação do cantor."Fazemos tanto pela Suécia, mas não parece que seja recíproco", escreveu o presidente norte-americano numa publicação no Twitter.