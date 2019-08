Motoristas desafiam ANTRAM para reunião quinta-feira

O porta-voz do Sindicato declarou que caso não se chegue a um consenso, "a tendência é para piorar, é para o caos aumentar" e afirma que "os postos de gasolina vão começar a ficar secos e a revolta das pessoas vai aumentar".

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) desafiou a ANTRAM, no terceiro dia de greve dos motoristas de matérias perigosas, para uma reunião na próxima quinta-feira, com o intuito de voltar a negociar com os patrões.

"Queria lançar um desafio público ao dr. André Almeida, à Antram, para que amanhã às 15:00 possa estar na DGERT (Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho) para falar connosco, para que nos sentemos à mesa e encontremos uma proposta que agrade às duas partes para fazer terminar isto", declarou Pardal Henriques em Aveiras de Cima, junto dos grevistas, citando a agência Lusa.

O porta-voz do Sindicato declarou que caso não se chegue a um consenso, "a tendência é para piorar, é para o caos aumentar" e afirma que "os postos de gasolina vão começar a ficar secos e a revolta das pessoas vai aumentar".

Os motoristas já ameaçaram não cumprir com os serviços mínimos e o Governo já veio a público declarar que caso isso aconteça, a requisição civil será alagarda a todo o país, um ato que Pardal Henriques diz que irá "acabar completamente" com o direito à greve.

Pardal Henriques defende que os motoristas são "um por todos e todos por um", declarou. "Eles disseram que se um dos colegas deles fosse preso, também eles não queriam fazer mais. E sim, hoje com determinação das pessoas que decidiram não cumprir serviços mínimos e a requisição civil, decidiram resistir e disseram: "não vamos fazer os serviços mínimos. Se é para ir um preso então vamos todos presos", acrescentou.