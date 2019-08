Donald Trump diz que presidência lhe está a custar "uma fortuna"

Trump afirma que ser presidente dos Estados Unidos lhe está a custar “entre três e cinco mil milhões de dólares” devido a todos os processos levantados contra a sua pessoa e o dinheiro que é obrigado a pagar aos advogados para o defenderem de todas as acusações.

Donald Trump declarou esta quarta-feira que a presidência lhe está a custar “uma fortuna”. Durante uma visita oficial a uma fábrica industrial na Pensilvânia, o presidente norte-americano falou do assunto durante um discurso.

Este afirma que ser presidente dos Estados Unidos lhe está a custar “entre três e cinco mil milhões de dólares” devido a todos os processos levantados contra a sua pessoa e o dinheiro que é obrigado a pagar aos advogados para o defenderem de todas as acusações.

Durante o discurso, Trump sublinhou alguns desses casos, como o processo de emolumentos submetido por 200 legisladores democratas colocado contra si. Os democratas acusam Trump de continuar com negócios com governos estrangeiros, como a sua cadeia de hóteis que já foi palco de vários eventos de embaixadas estrangeiras, e aceitar pagamentos de entidades estrangeiras sem a autorização prévia do Congresso, o que viola a Constituição dos EUA.

Segundo o documento os responsáveis federais estão proibidos de aceitar presentes e outros benefícios de governos estrangeiros sem o "consentimento" do Congresso.