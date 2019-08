Liga Europa. V. Guimarães atropela Ventspils e garante playoff

O V.Guimarães não podia ter garantido de melhor forma o apuramento para o playoff da Liga Europa. Na tarde desta quarta-feira, os vimaranenses golearam (6-0), em casa, o Ventspils, no encontro da segunda mão da terceira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da prova europeia.

Foi já perto da meia hora de jogo que surgiu o primeiro golo do conjunto vimaranense, por Davidson (28’). A vantagem pela margem mínima manteve-se até ao intervalo, pelo que a segunda metade registou um autêntico festival de golos.

Primeiro foi com um bis de Rochinha, em dez minutos (com golos aos 48’ e 58’), que o conjunto treinado por Ivo Vieira aumentou a vantagem, que foi depois ampliada com golos de João Teixeira (78’), João Pedro (80’) e Pedro Rodrigues (86’).

Foi, de resto, uma continuação da demonstração da superioridade dos vitorianos, que já tinham vencido, na Letónia, por claros 3-0 (9-0 no conjunto das duas mãos).

De notar que o V.Guimarães foi o primeiro clube a participar nas competições europeias em 2019/20, sendo esta já a celebração da segunda qualificação. Antes de bater o Ventspils, os vimaranenses tinham, recorde-se, eliminado os luxemburgueses do Jeunesse Esch, na segunda pré-eliminatória da Liga Europa.

No playoff, os minhotos vão defrontar os checos do FK Mladá Boleslav ou os romenos do Steaua Bucareste (que conta com os portugueses Thierry Moutinho e Diogo Salomão), cuja eliminatória só ficará definida esta quinta-feira após o nulo que se registou na partida disputada na Roménia.