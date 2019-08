Jogador formado no River Plate procura clube nas redes sociais

“Fiquei sem clube, sem trabalho e sem casa. A única coisa que quero é cumprir o meu sonho!”. A mensagem é de Ezequiel Muth, guarda-redes argentino de 20 anos, que decidiu pedir ajuda para encontrar um novo clube através das redes sociais.

Formado no River Plate, da Argentina, Muth ficou sem trabalho depois de ver terminado o seu contrato com o Villacarrillo, equipa da Andaluzia (Espanha). "Nunca pensei chegar a este ponto, mas se alguém me ajudar, agradeço muito", sentenciou.