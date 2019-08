Polícia Marítima salva 82 migrantes em águas gregas

A Polícia Marítima resgatou esta madrugada 82 migrantes, entre eles 32 crianças, em águas gregas. Os migrantes estavam a bordo de duas embarcações.

Uma das embarcações da Polícia Marítima encontrou a primeira embarcação perto da ilha grega de Lesbos. O barco tinha 41 migrantes a bordo, dos quais 13 eram crianças. Depois de encontrados, foram transportados para o porto de Skala Skamineas, onde foram entregues às autoridades gregas.

O segundo bote, com outros 41 migrantes, incluindo 19 crianças, foi resgatado por uma embarcação da guarda costeira grega, com o apoio da Polícia Marítima.Os migrantes do segundo barco foram transportados para o porto Skala Skamineas e depois entregues às autoridades gregas.