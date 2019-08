Fectrans e ANTRAM chegam a acordo

O representante da ANTRAM, André Matias de Almeida, entregou o documento ao Ministério das Infraestruturas, onde vai ver com o Governo "alguns detalhes e aspetos" do acordo, ainda esta noite, declarou.

Depois de uma reunião de mais de cinco horas, a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) e a ANTRAM chegaram a um acordo sobre o contrato coletio que classificaram "histórico" mas que irá necessitar do parecer do Governo para se concretizar. As entidades estiveram a negociar um acordo para entrar em vigor em 2020.

O representante da ANTRAM, André Matias de Almeida, entregou o documento ao Ministério das Infraestruturas, onde vai ver com o Governo "alguns detalhes e aspetos" do acordo, ainda esta noite, declarou, citando a TVI24.

Também o porta-voz da Fectrans, José Manuel Oliveira, mostrou-se satisfeito com a reunião e diz que foram construídas "pontes de entendimento", no entanto, não deixa de ressalvar que "a satisfação será sempre limitada" nestas negociações. "Foi um trabalho de negociação, evoluímos num conjunto de matérias e, em função desse documento, vamos agora fazer uma discussão com o Governo", acrescentou José Manuel Oliveira.