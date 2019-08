Cadáver de homem encontrado em Famalicão

Para o local foram já acionados inspetores do Piquete da Diretoria do Norte da Polícia Judiciária, sediada no Porto.

O cadáver de um homem foi encontrado esta quarta-feira afogado, na localidade de Aves, freguesia de Bairro, em Vila Nova de Famalicão, no distrito de Braga.

Segundo as primeiras informações, o cadáver estava junto à margem do Rio Ave, depois das buscas de 16 operacionais, auxiliados por sete veículos e embarcações, de diversas corporações de bombeiros, com o apoio da Guarda Nacional Republicana.

Para o local foram já acionados inspetores do Piquete da Diretoria do Norte da Polícia Judiciária, sediada no Porto.