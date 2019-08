PJ detém paquistanês suspeito do homicídio de mulher cuja cabeça foi encontrada na praia de Leça da Palmeira

Um cidadão paquistanês, de 32 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por ser suspeito da autoria material de um crime de homicídio qualificado e profanação de cadáver. Em causa está a mulher cuja cabeça foi encontrada na praia de Leça de Palmeira, em Matosinhos, no passado mês de março.

Segundo um comunicado da força de segurança, citado pelo Correio da Manhã, a vítima trabalhava para o suspeito.

No passado mês de abril já havia sido detida uma massagista de nacionalidade tailandesa por suspeitas da coautoria do crime. De acordo com o mesmo jornal, as autoridades acreditam que uma dívida, que a vítima exigia que fosse paga, estará na origem do crime.

O homem foi detido na fronteira da Turquia com a Grécia, depois de ausentar do país após ser noticiado o aparecimento da cabeça.