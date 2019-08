Avião faz aterragem de emergência em campo de milho em Moscovo

Um avião de passageiros da Ural Airlines A321 teve de aterrar de emergência, esta quinta-feira, num campo de milho, em Moscovo, na Rússia, provocando pelo menos 23 feridos.

A bordo estavam 226 passageiros e sete tripulantes. A aterragem de emergência aconteceu depois de a aeronave colidir com um bando de pássaros após descolar do aeroporto de Zhukovsky, em Moscovo.

O voo tinha como destino a península de Simferopol, na Crimeia.

BREAKING: an Ural Airlines @Airbus A321 has crashed-landed in a field after departure from Moscow Zhukovsky airport



Minimal injuries reported, aircraft registered VQ-BOZ pic.twitter.com/2wDqzij9Un