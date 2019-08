Miriam foi brutalmente esfaqueada em janeiro. Autoridades detiveram agora namorado da melhor amiga

Em janeiro deste ano, Miriam Vallejo foi encontrada com marcas de pelo menos 24 facadas no município de Meco, na província de Madrid, em Espanha. A jovem, de 25 anos, acabou por não resistir aos ferimentos e morreu no hospital. Agora, as autoridades acreditam estar perto de concluir a investigação deste caso.

Esta terça-feira, um homem, de 29 anos, foi detido pela Guardia Civil. Segundo o jornal El Mundo, o suspeito, Sergio S. M., era na altura do crime companheiro de casa da vítima e da sua melhor amiga, de quem era namorado.

De acordo com o jornal espanhol, os três viviam num apartamento em Villanueva de la Torre, em Guadalajara.

Depois da morte de Miriam, o suspeito foi morar para casa dos pais, onde foi detido esta terça-feira, em Azuqueca de Henares, na mesma altura em que terminou o namoro com a melhor amiga da vítima.

Na altura do crime, apesar de terem sido encontradas provas de ADN nas unhas da vítima, Sergio tinha um álibi. O homem estava online num jogo virtual na altura do crime.

No entanto, as autoridades descobriram que, mesmo estando online durante o período de tempo em que ocorreu o crime, o jogo em que Sergio estava ligado não registou qualquer atividade.

A jovem foi atacada a 16 de janeiro quando saiu, ao início da noite, para passear o seu cão e os dos companheiros de casa. Foi encontrada por duas jovens que corriam no local.

As autoridades acreditam ainda que Sergio pode ser o culpado do homicídio, uma vez que os cães nunca foram ouvidos a ladrar, o que levou as autoridades a acreditar desde o início que os animais conheciam o agressor.

A autópsia revlou ainda que os golpes foram aplicados com "crueldade e raiva”.

Não foram ainda revelados mais detalhes da investigação.