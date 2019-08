Incêndio em infantário mata três filhos de bombeiro enquanto este respondia a emergência falsa

Um incêndio matou os três filhos de um bombeiro, no estado norte-americano da Pensilvânia, enquanto este se encontrava a responder a uma emergência falsa.

Tudo aconteceu no último sábado, Luther Jones, de 29 anos, deixou os filhos no infantário para responder a uma chamada de emergência com os Bombeiros Voluntários de Lawrence Park. Pouco depois, um incêndio deflagrou naquele infantário levando à morte de cinco crianças.

As vítimas mortais, tinham entre oito meses e oito anos de idade. Além dos três filhos de Luther Jones, entre as vítimas mortais estava ainda uma filha da sua ex-companheira e mãe dos seus filhos.

A chamada falsa foi provocada por uma avaria num alarme.

A ex-mulher do bombeiro e mãe das crianças deixou uma mensagem no Facebook onde pedia os filhos de volta.

As redes sociais encheram-se de mensagens de apoio e conforto à família.