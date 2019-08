Governo diz que serviços mínimos "estão a ser ultrapassados"

Ministro do Ambiente garante cumprimento dos serviços mínimos

O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, garantiu esta quinta-feira, durante o ponto de situação do quarto dia da greve dos motoristas, que os serviços mínimos estão a ser cumpridos e que, na realidade, até “estão a ser ultrapassados”.

"Há uma completa normalidade na distribuição dos combustíveis", afirmou o governante, acrescentando ainda que há empresas a relatar "a chegada de muitas pessoas que estavam em greve e estão agora a voltar" ao trabalho.

Confrontado com o facto de a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia denunciar que devido à greve dos motoristas há pelo menos duas esquadras da PSP que estão fechadas e que há agentes “a trabalhar 24 horas”, o ministro garantiu que não tinha qualquer informação nesse sentido.

Já sobre o abastecimento de postos de combustível no Algarve por parte de camiões espanhóis, Matos Fernandes não confirmou que tal “esteja a acontecer”. No entanto, admite “que aconteceu”, tal também acontece “em dias em que não há greve”, já que esta é uma possibilidade "absolutamente legal no contexto da União Europeia".