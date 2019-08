Homem esfaqueado junto ao Ministério do Interior em Londres

Um homem ficou ferido, esta quinta-feira, após ser esfaqueado junto ao Ministério do Interior, no centro de Londres.

De acordo com a Reuters, a polícia foi alertada para a presença de um homem armado com uma faca na Marsham Street.

A vítima, que terá sofrido ferimentos no rosto, não corre risco de vida.

A polícia deteve um homem no local por suspeitas de ser o autor do crime. Segundo a agência noticiosa, as autoridades acreditam que não será um caso relacionado com terrorismo.

“Os meus pensamentos estão com a vítima e a sua família, após este ataque horrível e injustificado”, disse a ministra do Interior britânica, Priti Patel, no Twitter.