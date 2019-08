Corbyn propõe moção de censura ao Governo de Boris Johnson

Caso a moção de censura contra o Governo seja aprovada, Corbyn prometeu adiar o Brexit, convocar eleições antecipadas e fazer campanha para a realização de um novo referendo sobre a saída do Reino Unido da UE.

O líder trabalhista Jeremy Corbyn solicitou o apoio dos outros partidos a uma moção de censura ao Governo coonservador de Boris Johnson para evitar uma saída não acordada da União Europeia, numa carta publicada no twitter na quarta-feira à noite.

Caso a moção de censura contra o Governo seja aprovada, Corbyn promete na carta adiar o Brexit, convocar eleições antecipadas e fazer campanha para a realização de um novo referendo sobre a saída do Reino Unido da UE.

O apelo do trabalhista não sensibilizou uma das líderes do Partido Liberal, Jo Swinson, que disse que não apoiaria tornar Corbyn primeiro-ministro por considerá-lo "fraturante".

Já Nicola Sturgeon, primeira-ministra da Escócia, do Partido Nacionalista escocês, disse que trabalhará qualquer um para parar o Brexit: "Vamos explorar todas as opções. Não é segredo que não sou fã do Jeremy Corbyn, mas não vamos desconsiderar nenhuma opção que possa evitar uma catástofre iminente".