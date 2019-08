Roubo de dados leva a encerramento de site do BCE

Podem ter sido roubados dados sobre nomes e cargos de assinantes do BIRD e ainda endereços de email.

O Banco Central Europeu anunciou esta quinta-feira o encerramento do site Dicionário de Reporte Integrado dos Bancos (BIRD na sigla em inglês) por ter sofrido um ataque de phishing.

“Partes não autorizadas violaram as medidas de segurança que protegem o site do BIRD, que é hospedado por um provedor externo”, refere o banco em comunicado divulgado no seu site.

“Como resultado, é possível que os dados de contactos (mas não as passwords) de 481 inscritos na newsletter do BIRD possam ter sido capturados”, refere a nota, acrescentando que a informação que poderá ter sido recolhida consiste em endereços de email e nomes e cargos dos assinantes.

O BCE está agora a contactar as pessoas cujos dados possam ter sido afetados.

O banco explica que os piratas conseguiram injetar malware no servidor externo para ajudar nas atividades de phishing. Assim, o site externo do BIRD estará fechado até novo aviso. “Nem os sistemas internos do BCE nem os dados sensíveis ao mercado foram afetados”, garante o banco central.