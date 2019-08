Fogo na Pontinha dominado

O incêndio, que começou esta quinta-feira à tarde a lavrar no Bairro de Santa Maria, na União de Freguesias da Pontinha e Famões, em Odivelas e que obrigou à evacuação de casas apenas por precaução já se encontra dominado.

No local ainda se encontram 148 operacionais e 45 meios terrestres. Durante a tarde dois meios aéreos participaram no combate às chamas.

Segundo o VOST Portugal, na sua página oficial de Twitter, o incêndio chegou perto da igreja da Pontinha e do bairro do Menino Jesus mas acabou por não afetar nenhum edifício nem habitação.

De acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta para o incêndio foi dado às 18h24.

Um fogo em Vilarinho, no concelho de Tarouca, também causou preocupações durante o dia mas entrou em fase de resolução ao final do dia, encontrando-se ainda no local 109 operacionais.