Ciclistas bracarenses com destino a Roma já chegaram

O grupo de ciclistas bracarenses, que se colocou à estrada até Roma, terminou com êxito a viagem à capital italiana e entregou no Vaticano um prato em porcelana com imagem do Bom Jesus do Monte.

A consagração dos quatro ciclistas junto ao Coliseu de Roma foi eufórica, imortalizando o seu momento com várias fotos e lives através das redes sociais onde centenas de amigos, conhecidos e desconhecidos que acompanharam a viagem e os felicitaram por esse feito.

As estórias serão agora recordadas para a vida de cada um dos participantes, Tiago Sousa, Miguel Costa, Januário Araújo, Gil Pereira, Paulo Rafael (responsável do staff) e Nélson Sousa (coordenador do projeto), que realizaram os percursos ao longo de 16 dias como estipulados na planificação de toda a viagem por cinco países. Apenas dois furos foram os únicos percalços desta viagem, sendo toda a preparação mecânica das bicicletas da responsabilidde da Bike Brothers.