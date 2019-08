Deputado do PCP teceu duras críticas ao líder do Chega

Miguel Tiago, ex-deputado do PCP e candidato nas próximas legislativas, faz duras críticas a André Ventura nas redes sociais.

“É apenas um boy, desesperadamente à procura do seu job. Encontrou um nicho de mercado no ódio e na extrema-direita”, escreve o ex-deputado. “Defenderá o que for preciso (o que mais atenção lhe der) para chegar onde quer”, acrescentou.