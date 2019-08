Agrediu e enjalou menino de 10 anos porque este a "provocou"

Uma mulher nigeriana foi detida, esta quarta-feira, depois de ter sido filmada a agredir e a fechar dentro de uma jaula uma criança de 10 anos.

De acordo com a CNN, que cita as autoridades locais, as imagens chegaram à polícia depois de tornares virais nas redes sociais. Esta quarta-feira, a mulher, de 24 anos, que identificou a criança como “um familiar”, acabou detida na mesma casa onde ocorreram as agressões.

"Ela confessou que era a pessoa no vídeo e que o menino é um primo que foi viver com ela depois de ter perdido os pais", informou a polícia, acrescentando ainda que o incidente ocorreu no dia 3 de agosto.

A mulher alegou que o menino a “provocou” depois de se ter embebedado e que danificou o seu carro.

A criança acabou por ser entregue à assistência social.

A suspeita vai ficar sob custódia policial até ser apresentada a um juiz, o que deverá acontecer esta sexta-feira.