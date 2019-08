Homem esfaqueia colega de casa até à morte no Porto

Crime ocorreu no bairro do Aldoar

Um homem, de 58 anos, matou o colega de casa à facada, no último domingo, no bairro do Aldoar, no Porto.

Segundo o Correio da Manhã, ambos viviam na mesma casa com uma terceira pessoa. A vítima e o agressor eram seguidos num hospital psiquiátrico.

De acordo com o mesmo jornal, o homicídio não surpreendeu os moradores daquele bairro, uma vez que a vítima, de 40 anos, era conhecida por ser uma pessoa agressiva que já há vários anos ameaçava matar o agressor, de 68 anos.

Depois do crime, o suspeito contou aos vinhos que foi ameaçado pela vítima com uma faca. Depois de desarmar o colega de casa, esfaqueou-o no abdómen.

O homem acabou por se entregar às autoridades.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital de São João, no Porto.