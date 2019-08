O ministro Pedro Nuno Santos recebeu o porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, pelas 16h no Ministério das Infraestruturas. O líder do SNMMP Francisco São Bento e Bruno Fialho, do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, acompanharam Pardal Henriques. "A greve será suspensa a partir do momento em que as negociações forem iniciadas", esclareceu São Bento aos jornalistas.

Sabe-se que o Ministério Público está a analisar as afirmações de Pardal Henriques relativamente ao não cumprimento dos serviços mínimos e da requisição civil. "A Procuradoria-Geral da República encontra-se a analisar a questão com vista a decidir se há ou não algum procedimento a desencadear no âmbito das competências do Ministério Público", pode ler-se num comunicado enviado pela PGR à agência Lusa.

Pelas 17h, a agência Lusa noticiou que a associação de revendedores de combustíveis (Anarec) registou "com agrado" a redução do número de postos da REPA exclusivos de 52 para 26, no entanto, apelou à sua extinção "ainda que temporária" tendo em conta a capacidade dos não exclusivos. Segundo a Anarec, os postos da REPA não exclusiva "estão em condições de fazer face às necessidades de abastecimento das entidades prioritárias". A associação pediu ao Executivo que a REPA funcione apenas com postos não exclusivos.