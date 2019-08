Trump tem interesse em comprar a Gronelândia

O Governo ainda piscou o olho a futuras parcerias económicas com os Estados Unidos, mas insisitiu que a ilha em si não estava no mercado.

Parece que não foi só uma vez que o Presidente Donald Trump mostrou interesse em comprar a Gronelândia, segundo fontes da CNN. A notícia foi avançada na quinta-feira pelo Wall Street Journal, que reportou que Trump levantou o assunto por diversas vezes em reuniões e jantares com conselheiros, perguntando-lhes sobre quais seriam as vantagens de adquirir a ilha.

Só que o território autónomo dinamarquês não está interessado. O GovernoO ainda piscou o olho a futuras parcerias económicas com os Estados Unidos, mas insisitiu que a ilha em si não estava no mercado. «A Gronelândia é rica em recursos valiosos, em minerais, tem a água mais pura do mundo, grandes stocks piscatórios e de marisco, fonte de energia renovável e um novo lugar para o turismo radical. Estamos abertos a negócios. Não estamos à venda», disse o ministro dos Negócios Estrangeiros da ilha, num comunicado partilhado nas redes sociais.

Não é a primeira vez que um Presidente norte-americano contempla comprar a Gronelândia. Já Harry Truman tinha manifestado o interesse em adquirir a ilha e no século anterior, em 1867, o secretário de Estado William Seward sondou a Dinamarca nesse sentido.