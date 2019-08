Cofina negoceia em exclusividade durante 30 dias a compra da TVI

A Cofina e a Prisa estão a negociar, em regime de exclusividade que vai vigorar durante 30 dias os termos “de uma potencial aquisição pela Cofina, da participação da Prisa na Grupo Media Capital SGPS, S.A”, revela a Cofina em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Na mesma nota, a Cofina informa que o prazo de 30 dias pode ser prorrogado por vontade de ambas as partes.

No âmbito das negociações “prevê-se que a Cofina venha a adquirir à Prisa a totalidade do capital social na Vertix, SGPS, S.A., sociedade comercial através do qual a Prisa detém ações representativas de 94,69% do capital social e dos direitos de voto da Media Capital, ao invés de proceder diretamente à aquisição da participação na Media Capital”, lê-se na nota.

O documento avança que a Cofina está neste momento a rever documentação relativa à Vertix para, em conjunto com a Prisa, concretizar definitivamente o objeto do negócio e, correspondentemente, a respetiva avaliação.

Se a venda for concluída, a Cofina vai proceder à divulgação de um anúncio preliminar de oferta pública de aquisição sobre as ações remanescentes da Media Capital.

“Atendendo, em particular, à reduzida liquidez das ações da Media Capital, a Cofina antecipa que, caso venha a ser anunciada uma OPA sobre a Media Capital, a CMVM designe um auditor independente para fixar a respetiva contrapartida”, destaca ainda a Cofina.