Morreu Alexandre Soares dos Santos

Aps 84 anos e com uma fortuna avaliada em 2 mil milhões de euros, Soares dos Santos, que abandonou o curso de Direito - no terceiro ano - para iniciar a carreira profissional na empresa de distribuição Unilever morreu, esta sexta-feira, aos 84 anos. Diretor de marketing da Unilever Brasil entre 1964 e 1968, passou a exercer funções no Conselho de Administração do Grupo Jerónimo Martins quando regressou a Portugal. Presidente da Comissão Executiva bem como do Conselho de Administração do grupo, entre 1996 e 2004, tornou-se uma personalidade reconhecida. Vítima de doença prolongada, deixa sete filhos e netos.

A verdade é que Soares dos Santos, que criou a Fundação Francisco Manuel dos Santos em 2009, exerceu funções de chefia noutras empresas como no Recheio Cash & Carry, nas lojas Biedronka na Polónia e nos supermercados Lillywites no Reino Unido. Em 2013, em entrevista ao Jornal de Notícias, esclareceu: “Chego a esta idade sem a mínima frustração. Tudo me correu bem. Fui feliz no casamento, fui feliz nos filhos, tenho netos. Os negócios correrem muito bem, gosto das pessoas e as pessoas gostam de mim. De maneira que sou um tipo feliz”.