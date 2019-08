Extinto fogo florestal junto a fábricas em Braga

O ataque rápido e musculado dos operacionais foi determinante para dominar o incêndio florestal que sexta-feira irrompeu nos arredores a Este da cidade de Braga, a partir de dois pontos distintos numa zona eucaliptal, perto da Variante do Alto da Vela, junto ao Parque Industrial de Sobreposta, tendo sido extinto já ao final da tarde, muito antes do anoitecer.

Depois da parte da manhã ter ocorrido já um incêndio florestal na mesma zona, ao lado das instalações do Clube de Caçadores de Braga, combatido pelos Bombeiros Sapadores de Braga e pelo Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR, as chamas atingiram as traseiras do Parque Industrial de Sobreposta, ameaçando especialmente uma fábrica de balanças, a Cachapuz, mas o perigo iminente foi afastado logo ao fim da tarde.

Dois helicópteros do GIPS da GNR, oriundos dos Centros de Meios Aéreos de Braga e de Arcos de Valdevez, apoiaram as operações iniciais dos Bombeiros Sapadores de Braga e dos Bombeiros Voluntários de Braga, tendo as chamas sido extintas quando estava em marcha uma coluna com elementos dos Bombeiros das Taipas, Póvoa de Lanhoso e Vila Nova de Famalicão.

O comandante das operações de socorro foi o subchefe de 1ª classe, Domingos Teixeira, da Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga, tendo comparecido também no teatro de operações o adjunto técnico daquela mesma corporação, o engenheiro Nuno Machado.