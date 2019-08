Homem de 71 anos agride vizinho com enxada devido a conflitos que duram há mais de 30 anos

Um indivíduo de 71 anos foi identificado e detido, pelo Departamento de Investigação Criminal de Braga da Polícia Judiciária (PJ), na passada quinta-feira, na medida em que é suspeito de ter praticado um homicídio na forma tentada e um crime de ofensa à integridade física. Segundo a força de segurança anteriormente referida, os factos criminosos terão ocorrido em Fafe.

A PJ sabe que o arguido encontrava-se em conflito com dois vizinhos há cerca de 30 anos, devido à utilização de uma levada de água, e acabou por atingir uma das vítimas com uma enxada na cabeça. Sublinhe-se que o fez com a parte metálica e cortante do objeto, provocando ferimentos que levaram a tratamento hospitalar. No que diz respeito à agressão da outra vítima, fê-lo com o cabo de madeira da enxada e esta necessitou igualmente de receber tratamento médico.

O idoso será presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.