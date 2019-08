Beja. Casal de idosos falece em acidente de automóvel

Um casal de idosos faleceu na tarde deste sábado na Estrada Nacional 260, a quatro quilómetros de Beja, depois de o automóvel ligeiro onde ambos seguiam se ter despistado, acabando por embater num eucalipto e causando assim as duas mortes.

O homem tinha 78 anos e a mulher, 80. Os óbitos foram declarados no local, para onde foram mobilizados dez operacionais dos Bombeiros de Beja com três viaturas, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e oito militares da GNR em quatro viaturas.

O helicóptero de emergência do INEM ainda chegou a ser acionado, mas acabaria depois por ser desmobilizado devido à confirmação do óbito dos passageiros. A situação naquela zona do trânsito está, por esta altura, já completamente regularizada.