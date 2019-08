Liga. Benfica vence no Jamor e reassume liderança

O Benfica foi este sábado ao Estádio Nacional, no Jamor, vencer o Belenenses, SAD por 2-0, com golos de Rafa e Pizzi. Decorridas duas jornadas da edição 2019/20 da Liga portuguesa de futebol, e a uma ronda da receção ao FC Porto, os encarnados seguem na liderança com os mesmos seis pontos do recém-promovido Famalicão.

Os golos que garantiram o triunfo das águias surgiram apenas na segunda parte. Rafa abriu o marcador aos 59 minutos, após combinação com Pizzi, e o capitão encarnado viria a confirmar o triunfo já nos descontos (90'+2'), assistido... por Rafa, numa sociedade que tem feito miséria nas defesas contrárias neste início de temporada. Pizzi, de resto, soma já cinco golos nos três jogos que disputou.

Bruno Lage conseguiu assim somar os três pontos frente à única equipa a que não havia conseguido vencer na temporada passada - as águias, aliás, até saíram deste reduto derrotadas (2-0) em 2018/19, numa fase em que Rui Vitória era ainda o timoneiro.