Liga. FC Porto põe fim à crise com festival de Zé Luís

O FC Porto deu este sábado um safanão na crise de resultados que vivia nos tempos mais recentes, averbando uma goleada na primeira vitória no campeonato esta temporada: 4-0 ao Vitória de Setúbal. A grande figura da partida foi o avançado cabo-verdiano Zé Luís, autor de um hat-trick; Luis Díaz, também ele reforço para esta época, fechou as contas.

Ao fim de 20 minutos, os dragões já venciam por 2-0, com bis de Zé Luís: o primeiro golo surgiu aos 11', com o avançado ex-Spartak de Moscovo a receber a bola de Luis Díaz e a disparar de fora da área para o fundo das redes à guarda de Makaridze; nove minutos depois, Zé Luís bisou, com um cabeceamento perfeito na sequência de um livre lateral apontado por Alex Telles.

Já no segundo tempo, novo golo de cabeça (63'), aqui com culpas para o guardião dos sadinos, com uma saída extemporânea. No minuto seguinte, Marega foi até à linha e cruzou atrasado para o golo do extremo colombiano recrutado ao Junior Barranquilla.

O conjunto orientado por Sérgio Conceição somou assim os primeiros três pontos no campeonato, garantindo também que irá visitar a Luz na próxima jornada a três pontos de distância do Benfica, que pouco antes havia triunfado no Jamor sobre o Belenenses, SAD (0-2) e que assim mantém a liderança, com os mesmos seis pontos do recém-promovido Famalicão.