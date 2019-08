Homens assistem a colapso de glaciar no Alasca | VÍDEO

Durante o vídeo pode-se ouvir ambos gritar. No final, ambos mostram sentir-se "sortudos" por ter assistido a um momento único mas também um pouco assustados e com algumas dores. "Temos tanta sorte em estarmos vivos", desabafou um dos americanos.

Dois americanos que viajavam pelo Alasca, nos Estados Unidos tiveram direito a uma visão única, no entanto, perigosa. Andrew Hooper e Josh Bastyr estavam a andar de caiaque perto do glaciar Spencer, no Alasca, quando ouviram o som de gelo a quebrar e decidiram aproximar-se para perceber do que se tratava.

Quando se aperceberam que o glaciar estava mesmo a colapsar, os dois homens decidiram filmar o momento raro. Intitulado "quase morremos em Spencer", o vídeo mostra o glaciar cair na água com alguma violência e a projetar uma massa de água e pedaços de gelo na direção dos homens.

Durante o vídeo pode-se ouvir ambos gritar. No final, ambos mostram sentir-se "sortudos" por ter assistido a um momento único mas também um pouco assustados e com algumas dores. "Temos tanta sorte em estarmos vivos", desabafou um dos americanos.

Apesar deste ser um fenómeno raro, é esperado que se volte a repetir, devido às temperaturas registadas no Alasca serem cada vez mais quentes. Segundo o US Global Change Research Program, não existe nenhum estado norte-americano que tenha sofrido um aumento tão grande de temperatura nos últimos tempos.