As férias dos politicos nas redes sociais

Se Marcelo é o campeão das selfies e não se furta a uma nem nas suas rotineiras idas a banhos na praia dos Pescadores ou da Conceição, em Cascais, não faltam políticos, de todos os quadrantes, que ‘postam’ imagens das suas férias nas redes sociais. Com amigos, com a família, de paisagens, dos livros que levam para a praia ou até... das velas do bolo de aniversário - como as coloridas da ministra da Cultura, Graça Fonseca. Do socialista João Soares de túnica em Marrocos ao social-democrata Cristóvão Norte em Istambul, passando pelo também PSD Duarte Pacheco, que preferiu as praias de Portimão para exibir o seu corpo trabalhado, ou pela eurodeputada Maria Manuel Leitão Marques (PS) num cais de traineiras e pela sua colega bloquista Marisa Matias a contemplar o infinito com os seus óculos de sol. José Eduardo Martins (PSD) ‘pendurou-se’ no festival de Paredes de Coura e Jorge Moreira da Silva recarregou baterias em Sagres para a corrida que se seguirá a 6 de outubro. Catarina Martins (BE) e Sara Madruga da Costa (PSD) dão-nos perspectivas diferentes do Porto Santo. E enquanto Edite Estrela (PS) nos mostra o paraíso na praia do Gigi, na Quinta do Lago, Telmo Correia (CDS) dá-nos uma uma imagem da animação da noite em Vilamoura, com Álvaro Covões. Já a deputada que se assina Emília Cerqueira (e às vezes José Silvano) revela-nos a sua leitura de verão, enquanto o secretário-geral de Rui Rio prefere as margens do Rio Tua. Ainda entre laranjas, Salvador Malheiro não perde oportunidade para publicitar a sua Ovar, enquanto Luís Filipe Menezes aproveita o tempo com os netos. A livre Joana Amaral Dias (na piscina) e o centrista João Almeida (na praia)também gozam o (bom) tempo com os respectivos filhos.