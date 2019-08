Militares da GNR salvam homem na greve dos motoristas

Militares da GNR salvaram a vida a um homem, durante a greve dos motoristas de veículos de matérias perigosas, nas imediações da Companhia Logística de Combustíveis (CLC), em Aveiras de Cima.

Tudo aconteceu esta quinta-feira, quando os militares da GNR salvaram um homem, de 39 anos, que se preparava para se atirar de um viaduto, depois de junto às instalações da CLC, onde se encontrava um piquete de greve, alguns jornalistas terem alertado a GNR de que se encontrava naquele local, perto dos grevistas, um homem com um comportamento estranho e na posse de uma arma branca.

De imediato os militares foram no encalço do indivíduo, tendo-o localizado num morro, junto ao viaduto da Estrada Nacional 366, num dos acessos à CLC e “considerando as informações recolhidas, foram tomadas todas as medidas necessárias para garantir a segurança do suspeito, dos grevistas, órgãos de comunicação social e dos próprios militares”.

Na abordagem ao indivíduo, os militares da GNR verificaram que o homem tinha uma faca dissimulada na manga da camisola e apresentava um comportamento notoriamente descompensado.

Ao aproximarem-se do indivíduo, este dirigiu-se para o tabuleiro do viaduto, transpondo as guardas de segurança. Dado que o indivíduo estava em perigo iminente de queda, os militares estabeleceram um diálogo com o mesmo de forma a permitir uma aproximação, facto que possibilitou uma rápida intervenção e retirar o homem para um local seguro, tendo sido imobilizado.

O indivíduo foi conduzido para uma unidade hospitalar, através de um mandado de internamento compulsivo, tendo a arma branca sido já apreendida pela Guarda Nacional Republicana.