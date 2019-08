Brody Jenner defende ex-mulher Kaitlynn Carter

De acordo com uma fonte próxima do filho de Caitlyn Jenner à Page Six, Carter e Cyrus já estavam juntas há "um par de meses" e Brody está "totalmente de acordo" com esta relação. "O Brody continua a ser amigo das duas. Não há drama nesta história", assegurou a mesma fonte.

Depois de a modelo Kaitlynn Carter ter sido fotografada a beijar a cantora Miley Cyrus, que se separou recentemente Liam Hemsworth, muito se tem especulado sobre o que se passa entre as duas e se as jovens vão ou não assumir uma relação.

Depois de várias publicações, Brody Jenner decidiu abordar o assunto e defender a ex-mulher, Kaitlynn Carter. "Tem havido demasiada negatividade dirigida a alguém que amo e com quem me preocupo. Sinto necessidade de esclarecer as coisas. A Kaitlynn e eu fomos os melhores durante seis anos e continuamos a sê-lo. Nós, tal como muitos antes de nós, e muitos depois, crescemos para direções diferentes nesses seis anos", começou por escrever.

"A Kaitlynn é uma pessoa maravilhosa, linda e divertida, sempre uma força positiva na minha vida. Decidimos que o melhor caminho para ambos era manter o nosso amor forte mas seguir em frente separados. Respeito a Kaitlynn e preocupo-me muito com ela. Ela merece seguir em frente com a sua vida com respeito e felicidade", finalizou

A cantora e a modelo voltaram a ser vistas juntas, depois das férias em Itália, esta semana, em Los Angeles, indiferentes aos comentários da imprensa e prontas a mostrar que a relação não foi apenas um amor de férias.