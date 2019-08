PJ investiga caso de homem que matou mulher e suicidou-se

A Diretoria do Norte da Polícia Judiciária está a investigar o caso do homem que matou a mulher e suicidou-se a seguir, segundo tudo o indica, num quadro de violência doméstica, que se verificou em Gondifelos, freguesia de Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga.

O caso foi descoberto ao início da manhã deste domingo, quando aparentemente um homem de 61 anos baleou à queima-roupa a mulher, de 56 anos, devido a problemas conjugais agravados pelo alegado facto de o marido ser possessivo em relação à esposa.

José Carlos Ribeiro, picheleiro de 61 anos, matou a tiro a sua companheira, Otília Castro, funcionária de uma fábrica têxtil, de 56 anos, tendo-se suicidado logo de seguida, com a mesma arma de fogo, que já foi apreendida pela Polícia Judiciária, durante a recolha dos vestígios, com peritos da Equipa de Cena de Crime (“CSI”) da Diretoria do Norte da PJ.

As vítimas, que residiam na Rua Senhora das Penices, em Gondifelos, em Vila Nova de Famalicão, poderão ter protagonizado o drama no sábado, já que o casal tinha faltado a um convívio com vizinhos e durante a noite a moradia esteve sempre com as luzes de algumas divisões ligadas, uma situação que gerou alguma desconfiança entre a vizinhança e levou à chamada de um familiar para perceber o que se estaria a passar, ocasião em que deu com o cenário macabro, em que Otília Castro tinha já falecido e José Carlos apresentava ainda alguns sinais de vida, mas a Equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM baseada no Hospital de Vila Nova de Famalicão e os Bombeiros Voluntários Famalicenses não conseguiram reverter a situação.

A Brigada de Homicídios da PJ do Porto, que investiga os crimes contra as pessoas, está a realizar diligências na moradia do casal, num local pacato, em Gondifelos, União de Freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz, na zona oeste do concelho de Vila Nova de Famalicão, já a confinar com o município da Póvoa de Varzim, distrito do Porto.