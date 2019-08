Cristiano Ronaldo gozado nas redes por anúncio que protagonizou [com vídeo]

Cristiano Ronaldo é a nova cara da Shopee, uma plataforma de e-commerce, sediada em Singapura.

O internacional português é o protagonista do anúncio que divulga a campanha promocional anual da marca (9.9 Super Shopping Day).

Certo é que o anúncio se tornou rapidamente viral, não só por contar com a presença do capitão das Quinas, mas acima de tudo pelo momento de dança protagonizado pelo avançado português.

Enquanto não começa o campeonato italiano, com a Juventus a arrancar no reduto do Parma, a 24 de agosto, o internacional português vai dando que falar noutros campos…

Veja o vídeo: