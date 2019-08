Guardiola reage à discussão com Aguero [fotogaleria]

Neste sábado, o Manchester City recebeu o Tottenham, em jogo da segunda jornada da Liga inglesa, que empatou a duas bolas. Durante a segunda parte do encontro, Pep Guardiola substituiu o atacante Sergio Aguero por Gabriel Jesus.

Assim que passou a linha lateral para abandonar o encontro, o argentino e o técnico espanhol envolveram-se numa troca de palavras, que pareciam tudo menos amigáveis, proporcionando um momento de tensão.

O técnico dos citizens veio entretanto esclarecer o sucedido, adiantando que gosta muito do jogador, que estava apenas irritado com o golo que a equipa de Manchester tinha acabado de sofrer.

“Aguero estava irritado com o golo que sofremos. Estava chateado com ele próprio. As emoções fazem parte do jogo. Falámos imediatamente acerca do assunto. Gosto muito dele»”, esclareceu Guardiola.

O VAR, outra vez...

No jogo grande do cartaz desta segunda jornada da Premier League, Manchester City e Tottenham empataram a duas bolas. Com Bernardo Silva a titular – João Cancelo não saiu do banco –, os citizens abriram o marcador através de Sterling, aos 20 minutos. Pouco depois, Lamela, aos 23’, naquela que foi a primeira oportunidade para os spurs, repos a igualdade.

Ainda na primeira metade, Kevin De Bruyne, que já tinha assistido no primeiro tento da equipa de Guardiola, voltou a servir na perfeição, desta feita para o golo de Aguero (35’). Apesar da turma de Manchester apresentar um claro ascendente sobre os comandados de Mauricio Pochettino, a eficácia do Tottenham seria decisiva: lançado aos 56’ para o lugar de Winks, Lucas Moura marcou, nesse mesmo minuto, de cabeça, na sequência de um canto. Já em tempo de compensação, Gabriel Jesus ainda colocou a bola no fundo da baliza à guarda de Hugo Lloris, mas, tal como havia acontecido na Champions, o golo foi anulado pelo VAR, deixando o Etihad Stadium incrédulo num momento em que festejava já o triunfo.