Ashley Cole anuncia final de carreira [com vídeo]

Ashley Cole anunciou, este domingo, o adeus aos relvados: "Depois de muito pensar e considerar, chegou a altura de pendurar as chuteiras e olhar para o próximo capítulo, que será treinar", revelou à Sky Sports.

O jogador, de 38 anos, estava sem clube depois de ter deixado o Derby County, da segunda divisão inglesa, no final da última temporada.

Cole teve uma carreira de 20 anos enquanto jogador profissional e representou seis clubes (Arsenal, Crystal Palace, Chelsea, Roma, LA Galaxy e Derby County), além de ter somado 107 internacionalizações pela Inglaterra.

Veja o vídeo:

Ashley Cole has announced his retirement from professional football live on Super Sunday.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 107 England caps

🏆 3 x Premier League

🏆 7 x FA Cup

🏆 Champions League

🏆 Europa League

🏆 2 x UEFA Team of the Year



What a career. pic.twitter.com/oaxKiWtiMQ