Assalto à mão armada a supermercado em Albufeira

Dois assaltantes amarraram as funcionárias do estabelecimento e fugiram com cerca de 10 mil euros

Na passada sexta-feira à noite, o supermercado Favorita, em Olhos d'Água, Albufeira, foi assaltado por dois homens, avança o Correio da Manhã.

De acordo com a mesma publicação, os indivíduos, que estavam armados com pistolas, entraram pela porta das traseiras enquanto as funcionárias do estabelecimento contavam o dinheiro para fechar a caixa.

Os assaltantes amarraram as funcionárias com fita cola e levaram o dinheiro todo que estava a ser contado além do que estava no escritório do supermercado. A quantia levada pelos dois assaltantes ronda os 10 mil euros.

O momento do assalto foi captado pelas câmaras de vídeovigilância e o caso foi encaminhado para a Polícia Judiciária [PJ] que está a investigar a ocorrência.