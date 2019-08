37 praias têm problemas na água

Segundo dados do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), analisados pela associação ambientalista Zero, há 37 praias portuguesas com desaconselhamentos, interdições específicas ou até proibição de banhos.

Apesar do valor elevado, este representa uma melhoria na qualidade das águas balneares relativamente ao ano passado. Até 15 de Agosto de 2018, havia mais uma praia com registo de problemas ao nível da qualidade da água.

Deste total de 37 praias, 30 devem-se aos resultados verificados nas análises à água, através dos parâmetros microbiológicos avaliados e a ocorrência de microalgas vermelhas, por exemplo.

Segundo comunicado da Zero, as restantes sete praias interditas pelos delegados regionais da Saúde devem-se a "risco ou existência de problemas de contaminação". A agência exige ainda um esclarecimento à Agência Portuguesa do Ambiente e à Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, relativamente às “causas de contaminação e acções tomadas pelas autoridades.”