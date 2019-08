Aterragem difícil deixa avião em mau estado nos Açores

Um avião da Delta Airlines fez este domingo uma aterragem difícil em Ponta Delgada, nos Açores, que provocou danos graves na sua estrutura.

Segundo os jornais açorianos, o avião norte-americano terá embatido com alguma violência no chão aquando da aterragem, sofrendo danos na sua estrutura. Trata-se do Boeing 757-251 (WL), avião ao serviço da Delta desde Outubro de 2009 e já com 23 anos segundo o “Açoriano Oriental.”

O voo vinha de Nova Iorque e o incidente ocorreu pelas 8h30, o que levou a que o voo de regresso, marcado para as 9h45 de ontem, fosse cancelado.

Mais tarde foram disponibilizadas no Facebook, no grupo público Açores Global, fotos do estado em que ficou o avião devido a esta aterragem.