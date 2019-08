Motoristas. Greve desconvocada ao sétimo dia

Ao sétimo dia de greve, o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) decidiu acabar com a paralisação. O anúncio foi feito pelo vice-presidente do sindicato e confirmado pelo presidente no final de um plenário de trabalhadores que se realizou este domingo em Aveiras de Cima e que durou cerca de três horas.

“Queria anunciar a todos os portugueses que, tendo em conta que estão reunidas todas as condições para podermos negociar com a Antram e com o Governo, foi deliberado hoje, aqui no nosso plenário, desconvocar a greve”, declarou o porta-voz do SNMMP.

A estrutura sindical acabou por responder ao apelo feito pelo Governo que, no mesmo dia, prometeu realizar uma reunião na terça-feira às 16h entre o sindicato dos motoristas de matérias perigosas e a associação patronal, caso fosse desconvocada a paralisação e depois de a Antram se ter disponibilizado para integrar um processo de mediação. Está assim aberta a porta para uma primeira reunião entre motoristas e patrões com a mediação do ministro das Infraestruturas e Habitação.

No entanto, os motoristas deixaram um aviso: “Caso a Antram demonstre uma postura intransigente na reunião, mandatar o SNMMP a tomar todas as ações adequadas à defesa dos motoristas de matérias perigosas, incluindo o recurso à medida mais penalizante, nomeadamente a convocação de greves às horas extraordinárias, fins de semana e feriados”, referiu Francisco São Bento.

Notícia em actualização