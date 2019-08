Estava a tirar selfie na Quinta da Regaleira e caiu a poço ‘levando’ jovem de 14 anos consigo

Um turista, de visita à Quinta da Regaleira em Sintra, desequilibrou-se e caiu a um poço, com uma profundidade de 10 a 15 metros, atingindo um adolescente espanhol de 14 anos, este domingo.

O homem de 25 anos estava a tirar uma selfie, quando se debruçou e caiu em cima do menor, indo ambos parar ao fundo do poço ‘Amores Profundos’, que não tem água, adiantou o Correio da Manhã.

O alerta foi dado às 11h54 e os Bombeiros Voluntários de Sintra mobilizaram 12 operacionais para o local. Devido ao difícil acesso do poço, foi necessário recorrer a uma equipa de resgate em grande ângulo – técnica especial de resgate em altura – para retirar as vítimas do local de forma segura.

Ambos foram transportados ao Hospital de Santa Maria, tendo dado entrada como feridos graves, embora a informação tenha sido corrigida pouco depois para ferimentos apenas ligeiros.

No local estiveram também a GNR e a Polícia Municipal.