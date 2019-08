Homem morre esfaqueado em Alenquer e a companheira é a principal suspeita

Um homem de 33 anos morreu esfaqueado, este domingo, em Vila Verde dos Francos, Alenquer.

Terá sido esfaqueado no interior da casa onde vivia, e apesar dos ferimentos graves conseguiu deslocar-se até ao café mais próximo para pedira ajuda, segundo o Correio da Manhã.

Apesar dos esforços do INEM, a vítima não resistiu à gravidade dos ferimentos e acabou por morrer, tendo o óbito sido declarado ainda no local.

Os contornos do crime, que ocorreu domingo perto das 21h30, estão a ser investigados, sendo que a companheira do homem é a principal suspeita do homicídio, que terá ocorrido na sequência de uma discussão.

A mulher já foi detida pela GNR e será presente a primeiro interrogatório judicial.



No local estiveram o INEM de Vila Franca de Xira, a GNR de Alenquer, os bombeiros de Mercena e a Polícia Judiciária.