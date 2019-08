Meghan Marke influencia Harry a ter uma melhor relação com Carlos

A relação de Carlos com os filhos é conhecida por ser um pouco distante, no entanto, a relação com o filho mais novo tem-se tornado mais forte e próxima depois de Meghan se tornar parte da família real e acredita-se que estes comentários tenham tido um grande impacto na relação entre pai e filho.

De acordo com a biografia mais recente do príncipe Carlos, Charles at Seventy, da autoria do jornalista Robert Jobson, Meghan Markle influenciou o príncipe Harry a desenvolver uma melhor relação com o pai.

Segundo algumas fontes próximas da família real, quando a duquesa de Sussex conheceu o príncipe Carlos elogiou-o bastante ao filho mais novo de Diana. Meghan "disse ao Harry que ele era maravilhoso, que a recebeu bem, que foi carinhoso e que era trabalhor, bondoso e estável. Ela tornou claro que ele lhe devia dar mais valor e criar maiores laços com ele" pode-se ler na obra.

A relação de Carlos com os filhos é conhecida por ser um pouco distante, no entanto, a relação com o filho mais novo tem-se tornado mais forte e próxima depois de Meghan se tornar parte da família real e acredita-se que estes comentários tenham tido um grande impacto na relação entre pai e filho.

No livro de Jobson, fontes afirmam ainda que Carlos admira Meghan e a considera " muito inteligente e simpática". Recorde-se que no casamento de Harry e Meghan foi Carlos quem acompanhou a duquesa de Sussex ao altar, o que mostra a forte ligação que existe entre os dois.