Mick Jagger faz pedido bizarro sempre que fica num hotel

O vocalista dos Rolling Stones é uma das figuras mais conhecidas do mundo e, talvez por isso, consiga que todos os seus pedidos sejam cumpridos. Mesmo quando se tratam de excentricidades.

Mick Jagger, segundo o Daily Mail, exige dormir sempre num colchão novo todas as noites que ficar hospedado num hotel.

O colchão do seu quarto tem de ser mudado todos os dias, para que o músico durma sempre num novo.

Mas o pedido bizarro relacionado com o colchão de Mick Jagger não fica por aqui. É que o cantor pede que o pessoal do hotel mantenha o plástico, para que um elemento da sua equipa durma lá primeiro uma noite para o ‘amaciar’.

Só então é que o colchão fica pronto para dar descanso ao cantor. O pedido é bizarro. Mas afinal estamos a falar do mítico intérprete de (I can’t get no) Satisfaction.

Dizem as más línguas que tal exigência se deve ao facto de o cantor ter estragado muitas camas no seu tempo.

Atualmente, Jagger está em digressão com os Stones e o facto de estar mais perto dos oitenta do que dos setenta e ter sido operado ao coração não parecem abrandá-lo. Aos 76 anos, o cantor icónico continua com o frenesim do costume em palco.

Será que um colchão novo é a cura para a falta de energia?