Recorde-se que foi ao lado de Hilton que Kim começou a dar os seus primeiros passos perto do mundo das celebridades... mesmo que fosse como assistente pessoal da socialite, em 2000. Durante o show da herdeira dos hóteis Hilton, 'The Simple Life' Kardashian fazia tudo o que Paris mandava, desde arrumar o seu guarda-roupa, a carregar os seus sacos das compras, a uma massagem nos pés.

Kim Kardashian foi uma das caras escolhidas por Paris Hilton para aparecer no videoclip da música "Best Friend' Ass" e segundo Kardashian foi com todo o prazer que participou na nova música da cantora, que é uma das suas melhores amigas. "Eu faria qualquer coisa por ela porque foi ela que me deu uma carreira. Gosto de reconhecer isso", afirma a empresária, durante o programa Keeping Up With The Kardashians. Kim revela ainda ter desmarcado eventos profissionais para poder apoiar a amiga e aparecer no seu novo videoclipe.

Kim acabou por conquistar a sua popularidade, mais tarde, tornando-se uma das mulheres mais famosas em todo o mundo, algo que ao início não agradou muito a Paris Hilton, no entanto, com o passar do tempo, as duas voltaram a criar uma forte amizade.