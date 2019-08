Ténis. Pedro Sousa sobe 23 lugares no ranking mundial

Pedro Sousa protagonizou uma das maiores subidas no ranking mundial de ténis, segundo a atualização divulgada esta segunda-feira. O tenista português de 31 anos, natural de Lisboa, subiu 23 lugares na hierarquia mundial: passou de 148.º para 125.º do mundo.

Uma ascensão que surge um dia depois da vitória no challenger de Meerbusch, Alemanha, onde Pedro Sousa bateu Pedja Kristin (209.º do mundo) na final, com parciais de 7-6 (7-4), 4-6 e 6-3. O seu melhor registo no ranking ATP, recorde-se, foi o 99.º lugar. Já João Sousa permanece no 43.º posto, mantendo-se assim como o melhor português.

No top-5, destaque para a entrada de Daniil Medvedev, que este domingo venceu o primeiro Masters 1000 da carreira, conseguindo assim o melhor lugar de sempre no ranking. Curiosamente, o número 1, que continua a ser Novak Djokovic, foi derrotado pelo jovem russo em Cincinatti.