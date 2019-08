Brexit. Livre circulação de pessoas termina "imediatamente" se não houver acordo com Bruxelas

No início do mês, Johnson garantiu ter um plano para continuar a poteger os direitos dos cidadãos europeus que vivem no Reino Unido, mesmo no caso de um Brexit sem acordo.

O governo do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou esta segunda-feira que a livre circulação de pessoas da União Europeia para o Reino Unido irá terminar “imediatamente” caso o Brexit ocorra sem acordo com Bruxelas, a 31 de outubro.

"A livre circulação que existe atualmente vai terminar a 31 de outubro, quando o Reino Unido sair da UE. Por exemplo, vamos introduzir imediatamente regras mais rigorosas em matérias criminais para as pessoas que entram no Reino Unido”, indicou uma porta-voz do executivo, citando o The Guardian.

De modo a controlar a imigração, o governo tem como plano aplicar um sistema de pontos, parecido ao utilizado pela Austrália.

Esta declaração gerou várias críticas entre os membros da União Europeia e as diversas associações. A the3million, uma associação de defesa dos interesses de cidadãos europeus no país, apelidou a medida de “irresponsável” porque “abre a porta para a discriminação generalizada”.

No início do mês, Johnson garantiu ter um plano para continuar a poteger os direitos dos cidadãos europeus que vivem no Reino Unido, mesmo no caso de um Brexit sem acordo. Até ao final de julho, mais de um milhão de residentes europeus obtiveram o estatudo de "residentes permanentes", segundo declarações do governo britânico.