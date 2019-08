O carro foi contra um poste e acabou por cair na linha do comboio

Um veículo despistou-se, esta segunda-feira à tarde, no Cacém e caiu na linha do comboio, obrigando assim ao corte da saída do IC19 e ao condicionamento da circulação ferroviária na Linha de Sintra.

O carro foi contra um poste e acabou por cair na linha do comboio. O condutor, um jovem de 20 anos, saiu ileso do acidente, segundo declarações de uma fonte dos bombeiros à TVI24.